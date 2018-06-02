فيديو.. التليفزيون المصرى يذيع فيلمًا وثائقيًا عن إنجازات الرئيس السيسى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمحلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

وبهذه المناسبة يعيد "اليوم السابع" نشر فيلمًا وثائقيًا أذاعه التليفزيون عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه الرئاسة فى عام 2014.

ويستعرض الفيلم كافة الإنجازات التى حدثت فى مصر، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، من إنشاءات الطرق والمبانى والعديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، والتى ساهمت فى زيادة الدخل المصرى، وتم افتتاحها فى حفل أسطورى فى أغسطس 2015، فضلاً عن جهوده وجهود الجيش المصرى فى مواجهة الإرهاب.