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فى ذكرى غزوة بدر تعرف على أهم 10 معلومات عنها

السبت، 02 يونيو 2018 05:38 م
فى ذكرى غزوة بدر تعرف على أهم 10 معلومات عنها غزوة بدر - أرشيفية
كتب لؤى على
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فى مثل هذا اليوم 17 رمضان يحتفل العالم الإسلامى بذكرى غزوة بدر، والتى انتصر بها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش.. ونستعرض أحداث الغزوة فى النقاط التالية:
 
 
1-غزوة بدر تُسمى أيضاً غزوة بدر الكبرى وبدر القتال ويوم الفرقان سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التى وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.
 
2- وقعت فى السابع عشر من رمضان فى العام الثانى من الهجرة أى من 1437 عامًا هجريًا.
 
3- كانت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومى القرشى.
 
4- قادة المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب.
 
5- قادة قريش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف.
 
6- عدد المسلمين فى غزوة بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، معهم فَرَسان وسبعون جملاً.
 
7- كان تعدادُ جيش قريش ألفَ رجلٍ معهم مئتا فرس، أى كانوا يشكِّلون ثلاثة أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريباً. 
 
8- انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش وقتل قائدهم عمرو بن هشام.
 
9- عدد من قُتل من قريش فى غزوة بدر سبعين رجلاً وأُسر منهم سبعون آخرون.
 
10- أما المسلمون فلم يُقتل منهم سوى أربعة عشر رجلاً، ستة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 
 
 
 

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