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السبت، 02 يونيو 2018 02:27 م
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عودة العمل ببطاقات فيزا بعد تعطلها فى أرجاء أوروبا

السبت، 02 يونيو 2018 02:14 م
عودة العمل ببطاقات فيزا بعد تعطلها فى أرجاء أوروبا فيزا
أ ف ب
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عادت أنظمة الدفع فى شركة فيزا العملاقة لبطاقات الائتمان للعمل، اليوم السبت، بعد تعطلها ما تسبب فى ليلة من الفضوى عجز فيها آلاف العملاء عن دفع فواتيرهم فى الحانات والمتاجر فى أرجاء أوروبا.

وتسبب عطل تقنى لدى شركة فيزا فى بقاء آلاف من حاملى بطاقات الائتمان عالقين لعجزهم عن دفع مشترياتهم، فيما أجبر آخرون على الاصطفاف عند اجهزة الصراف الآلى، وقالت الشركة فى بيان، بعد 12 ساعة من الإبلاغ عن المشكلة، إن "فيزا توصلت لحل لمشكلة تقنية حدثت أمس فى أوروبا ومنعت بعض العملاء من الدفع بالفيزا".

وتابع البيان، أن "نظام الدفع ببطاقات فيزا فى اوروبا يعمل الآن بكامل طاقته، وحاملى حسابات فيزا يمكنهم الآن استخدام الفيزا لدفع مشترياتهم وعند اجهزة الصراف الآلى كما اعتادوا بشكل طبيعى"، وقالت الشركة إن الأزمة كانت نتيجة عجز فى الأجهزة و"لا ترتبط بأى (محاولة) دخول غير مصرح بها أو هجوم إلكترونى".

واعتذر ألفريد كيلى الرئيس التنفيذى لشركة فيزا عن "أى إزعاج" تسبب فيه هذا العطل، وأكد أن "هدفنا هو ضمان عمل كافة مدفوعات فيزا بشكل موثوق 24 ساعة فى اليوم و365 يوم فى السنة. لم نرق لتحقيق هذا الهدف تماما اليوم"، وأفاد متحدث باسم الشركة وكالة فرانس برس، مساء الجمعة، أنه لا يمكن تحديد عدد العملاء الذين تأثروا بتعطل الخدمة فى أرجاء أوروبا، لكن تقريرا صادرا عن رابطة البطاقات البريطانية أشار فى العام 2017 إلى أن شركة فيزا تستحوذ على 97% من بطاقات الخصم فى القارة، ما يعنى أن العطل سيخلف تأثيرا ماليا كبيرا على الأرجح.

ونشرت محطة "بى بى سى" البريطانية، صورة لعامل فى متجر فى لندن يقف خارج المتجر حاملا لافتة تقول الدفع "نقدا فقط"، ولم يتسبب العطل فى توقف نظام الدفع فى روسيا التى تمتلك نظام بطاقات وطنيا لتجنب ان تؤدى العقوبات الغربية الى أزمة مالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، كما بقيت فرنسا بمعزل عن الأزمة أيضا، حسب ما أفادت الرابطة الفرنسية لعملاء المصارف.

 

 


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