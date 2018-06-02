عمليات التعليم: لم نتلق شكاوى من لجان امتحانات طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، إن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلق، أى شكاوى الآن خلال امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه يتابع شخصيا سير اللجان من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان الوزارة منذ السابعة صباحا ولم تتلق الغرفة أى مشكلات تتعلق بسير الامتحانات، موضحا أن الأسئلة وصلت فى موعدها المحدد وبدأ الطلاب يؤدون امتحاناتهم دون أى مشكلات تظهر.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن 824 طالب وطالبة فى مدارس المتفوقين يؤدون امتحاناتهم اليوم فى أول يوم بالامتحانات.