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علماء أمريكيون: بركان هاواى يدخل فى مرحلة الهدوء

السبت، 02 يونيو 2018 08:30 ص
علماء أمريكيون: بركان هاواى يدخل فى مرحلة الهدوء بركان هاواى
واشنطن (أ ش أ)
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 أعلن علماء جيولوجيا البراكين فى الولايات المتحدة أن ثوران بركان كيلاويا فى ولاية هاواى دخل طورا جديدا من الهدوء التدريجى لنشاط صهارة فهوة البركان.

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت أن العلماء أعربوا فى الوقت نفسه عن قلقهم من احتمال تجدد قصف الحمم والرماد البركانى بسبب تقلب أوضاع البركان بين هادىء وثائر خلال فترة نشاطه.

يذكر أن نحو 2000 شخص من سكان هاواى نزحوا بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت السام فى بداية ثورة البركان قبل نحو 4 أسابيع.

ويثور بركان كيلاويا من وقت لآخر منذ نحو 35 عاما، وثار البركان مجددا فى الثالث من مايو الجارى.

 


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