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علقة موت لفتاة على يد الشرطة.. هل تعرف هوية البوليس وأين تقع الدولة؟ (فيديو)

السبت، 02 يونيو 2018 01:22 ص
علقة موت لفتاة على يد الشرطة.. هل تعرف هوية البوليس وأين تقع الدولة؟ (فيديو) قوات شرطة تعتدى بوحشية على فتاة
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تلقت فتاة أوروبية الملامح "علقة موت" على أيدى قوات الشرطة فى إحدى العواصم الشهيرة، عندما حاولت مناقشتهم فى حادث عارض، الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة لدى متابعى مواقع التواصل الاجتماعى حول علاقة الشرطة بالمواطنين حول العالم.

العنف الذى تعرضت له الفتاة، دفع كثير من المشاهدين ومستخدمى المواقع الإخبارية ومواقع التواصل إلى البحث عن هوية الفتاة، ضحية العنف البوليسى، وكذا هوية الشرطة التى تتيح لأفرادها التعامل بالضرب المبرح وتوجيه اللكمات للمدنيين عند أول بادرة منهم للتفاعل.

السؤال المفتوح للقراء ومستخدمى المواقع الإخبارية، هل تعرف هوية الفتاة ضحية الشرطة؟ وهل تعرف الدولة التى تنتمى إليها قوات الشرطة المعتدية على الفتاة؟.

إذا توصلت لمعلومات مؤكدة أو كنت من شهود العيان أو تربطك أى صلة بالفتاة الضحية، شاركنا بالأخبار والمعلومات.

 


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