عاطل بإمبابة يعترف بترويج الحشيش قبل موسم العيد والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متورط فى حيازة 4 كيلو من مخدر الحشيش، عقب القبض عليه بإمبابة، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، حيث إنه سابق اتهامه فى عدة قضايا سابقة، من بينها قضية مخدرات مطلوب ضبطه وإحضاره بها.

وأضاف المتهم "عماد.م" 44 سنة أنه كان يستعد لترويج 4 كيلو من مخدر الحشيش، قبل عيد الفطر، الذى يعد موسما لتجارة المواد المخدرة، إلا أن ضباط مكافحة المخدرات ألقوا القبض عليه. واستنادا لتحريات ضباط مكافحة المخدرات، واعترافات المتهم، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة كشفت عن تورط "عماد.م" 44 سنة عاطل، فى تجارة المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.