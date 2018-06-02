video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل بإمبابة يعترف بترويج الحشيش قبل موسم العيد والنيابة تقرر حبسه

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 ص
عاطل بإمبابة يعترف بترويج الحشيش قبل موسم العيد والنيابة تقرر حبسه مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعترف عاطل متورط فى حيازة 4 كيلو من مخدر الحشيش، عقب القبض عليه بإمبابة، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، حيث إنه سابق اتهامه فى عدة قضايا سابقة، من بينها قضية مخدرات مطلوب ضبطه وإحضاره بها.

وأضاف المتهم "عماد.م" 44 سنة أنه كان يستعد لترويج 4 كيلو من مخدر الحشيش، قبل عيد الفطر، الذى يعد موسما لتجارة المواد المخدرة، إلا أن ضباط مكافحة المخدرات ألقوا القبض عليه. واستنادا لتحريات ضباط مكافحة المخدرات، واعترافات المتهم، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة كشفت عن تورط "عماد.م" 44 سنة عاطل، فى تجارة المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل 4 أيام لحيازته 4 كيلو حشيش بقصد ترويجها فى منطقة إمبابة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

امبابة

امن الجيزة




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة