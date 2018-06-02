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ضبط 717 متهماً هاربًا من أحكام قضائية بالحبس بالبحيرة

السبت، 02 يونيو 2018 11:41 ص
ضبط 717 متهماً هاربًا من أحكام قضائية بالحبس بالبحيرة ضبط متهمين - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعمبد محمد القاضى مدير إدارة المرور عن ضبط 717 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس و 8 أشخاص لاتهامهم بالبلطجية والاتجار فى المخدرلت

كما تم تحرير 1897 مخالفة مرورية متنوعة وكذلك ازالة 340 حالة إشغال ثابت ومتحرك و17 قضية صيد مخالف.

 

 


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