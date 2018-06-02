ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة مرورية بأسوان، تحت إشراف العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور، وبرئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، من ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت الحملة تحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 60 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.

وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 501 حكم، منهم 88 حكم حبس جزئى، و12 حكم حبس مستأنف، و286 أحكام غرامات، و114 مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، حررت شرطة التموين 24 قضية تموينية، منهم قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضية تجميع سلع تمونينية مدعمة، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و2 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.