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ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم ربع كيلو أفيون و300 جرام حشيش فى حملة بالشرقية

السبت، 02 يونيو 2018 02:04 م
ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم ربع كيلو أفيون و300 جرام حشيش فى حملة بالشرقية مخدرات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى والبحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، لتطهير قرية بساتين بركات من تجارة المخدرات.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "إبراهيم س س" 52 سنة عاطل، ونجله "بسام" 31 سنة، وأبناء عمه "وليد س س" 31 سنة، و"محمد س س" 29 سنة، مقيمين بساتين بركات، جميعهم من عائلة المسعودى، وضبط بحوزتهم ربع كيلو أفيون، و300 جرام حشيش، ومبلغ مالى 43 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة وسيارة، حرر المحضر رقم 25991 جنايات بلبيس لسنة 2018، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

 


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