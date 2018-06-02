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السبت، 02 يونيو 2018 10:59 م
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ضبط 3 متهمين بالاعتداء على آخر فى مشاجرة بعزبة البرج بدمياط

السبت، 02 يونيو 2018 10:53 م
ضبط 3 متهمين بالاعتداء على آخر فى مشاجرة بعزبة البرج بدمياط متهمين - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمياط القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء بالضرب على شخص، وإصابته بطعنة نافذة بالبطن.
 
وتم القبض على "أمين ال" ونجله "أمير" والمتهم الثالث "أحمد ال" وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
وكانت نقطة شرطة عزبة البرج، تلقت إخطارا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة " كرم ال " وتم نقله إلى مستشفى دمياط التخصصى لتلقى العلاج.
 
وعلى الفور انتقلت قوات نقطة شرطة عزبة البرج لموقع المشاجرة وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة. 

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