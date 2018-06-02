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ضبط 240 ألف علبة سجائر مسرطنة قبل تهريبها بالوادى الجديد

السبت، 02 يونيو 2018 06:28 م
ضبط 240 ألف علبة سجائر مسرطنة قبل تهريبها بالوادى الجديد سجائر- ارشيفيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد ورئاسة قسم شرطة الداخلة من ضبط  240 الف علبة سجائر مسرطنة قبل تهريبها عبر منافذ المحافظة بحوزة 5 مهربين باستخدام 3 سيارات جيب دفع رباعي وتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 562 إداري قسم شرطة الداخلة لسنة 2018 وأحيل إلى النيابة  العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من العميد عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن تهريب كميات كبيرة من السجائر القادمة من ليبيا والمقلدة لماركات محلية وأجنبية ومجهولة المصدر.

وعلى الفور كلف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد الرائد كريم الصيرفي، نائب رئيس مباحث قسم الداخلة بالتحري عن مدى صحة المعلومات ونشر أكمنة سرية في محيط المناطق الجبلية الحدودية بصحراء واحة الداخلة.

وتمكنت القوة المكلفة برئاسة الرائد كريم الصيرفى نائب رئيس المباحث  والنقيب عبد الرحمن عبد الناصر معاون مباحث القسم والنقيب أحمد ربيع من قوة مباحث المرور بالمحافظة وداهمت صحراء منطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة والقريبة من الدروب الواصلة للجماهيرية الليبية.

ونجحت القوة في ضبط 5 مهربين بحوزتهم 3 سيارات نصف نقل محملة بـ12 ألف قاروصة سجائر وتحتوى على 240 ألف علبة سجائر مقلدة لماركات محلية وأجنبية ومجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 


 

 

 
 
 

 


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