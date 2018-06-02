ضبط 12 قضية تموينية خلال حملة أمنية على أسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية،والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين،عن ضبط 12 قضايا تموينيه منهم 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم وجود سجل حركة الدقيق وقضية غش تجارى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ع ح ص 43 سنة صاحب مصنع منتجات بدون ترخيص، كائن بمركز أبوالمطامير لإدارته المصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وبحوزته 440 كيلو منتجات البان،وكذلك ضبط " ح ع م " 42 سنة صاحب مخزن مواد غذائيه، كائن مدينة إيتاى البارود لعدم وجود فواتير ضريبيه توضح سعر السلع، وعدم تدوين سعر السلع عليها وضُبط بحوزته 120 كيلو سمنه الحلوب.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.