ضبط مدير مطحن وراء تجميع 20 طن رده منتهية الصلاحية قبل بيعها بالسيدة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "محمد ا ح" 51 سنة، المسئول عن مطحن، بمنطقة السيدة زينب، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الردة والمنصرفة حصصاً للمخابز البلدية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وباستهدافه تم ضبطه داخل المطحن، وعثر بداخله على 20 طن رده خشنة، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة لاستخدام الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.