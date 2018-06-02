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ضبط مدير مطحن وراء تجميع 20 طن رده منتهية الصلاحية قبل بيعها بالسيدة

السبت، 02 يونيو 2018 02:48 م
ضبط مدير مطحن وراء تجميع 20 طن رده منتهية الصلاحية قبل بيعها بالسيدة ضبط مدير مطحن وراء تجميع 20 طن رده منتهية الصلاحية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "محمد ا ح"  51 سنة، المسئول عن مطحن، بمنطقة السيدة زينب، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الردة والمنصرفة حصصاً للمخابز البلدية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
 
وباستهدافه تم ضبطه داخل المطحن، وعثر بداخله على 20 طن رده خشنة، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة لاستخدام الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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