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صور.. مواطنو جزيرة بورتريكو فى أمريكا يحيون ذكرى إعصار ماريا

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 ص
صور.. مواطنو جزيرة بورتريكو فى أمريكا يحيون ذكرى إعصار ماريا إعصار ماريا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أحيئ المواطنون الأمريكيون اليوم السبت، ذكرى إعصار ماريا فى جزيرة بورتريكو بعد تسببه فى مقتل أكثر من 5000  شخص العام الماضى.

وجرت مراسم إحياء الذكرى أمام مبنى بورتوريكو كابيتول، فى مدينة سان خوان، بوضع الأحذية والورود وصور الضحايا.

وخلص فريق من باحثى جامعة هارفرد استنادا إلى دراسة ميدانية إلى أن معدل الوفيات فى هذه المنطقة الأمريكية فى الأشهر الثلاثة التى تلت مرور الإعصار، ارتفع بنسبة 62% مقارنة مع المعدل المعتاد، خصوصا لأن عددا من السكان محرومين من الكهرباء والمياه والاتصالات  والمواصلات، لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية.

وكانت بورتريكو قد تحولت إلى جزيرة أشباح بسبب تواصل أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب ما خلفه إعصار ماريا من دمار للبنية التحتية للجزيرة.

وطالب حاكم بورتريكو "ريكاردو روسيلو" الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإسراع من ردها فى التعامل مع انقطاع الكهرباء فى الجزيرة، عقب نحو شهر من ضرب إعصار "ماريا" لها.

وقال روسيلو - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإٌذاعة البريطانية (بى بى سى)،إنه تم فقط إرسال سبع فرق من المهندسين إلى جزيرة "بورتريكو" ، التى لا يزال أكثر من 80 فى المائة من سكانها يعيشون بدون كهرباء.

مواطنة أمريكية
مواطنة أمريكية

 

وضع الأذية بموقع الإعصار
وضع الأذية بموقع الإعصار

 

جانب من الأحذية
جانب من الأحذية

 

مواطنون يحيون الذكرى
مواطنون يحيون الذكرى

 

جانب من اللافتات
جانب من اللافتات

 

لافتات إعصار ماريا
لافتات إعصار ماريا

 

جانب من الورود والاحذية بموقع الإعصار
جانب من الورود والاحذية بموقع الإعصار

 

وضع أحذية وورد بموقع الإعصار
وضع أحذية وورد بموقع الإعصار

 

مواطنة أمريكية تحمل لافتاة
مواطنة أمريكية تحمل لافتاة

 

أحذية وورد بموقع الإعصار
أحذية وورد بموقع الإعصار

 

جانب من التقاط الصور للورود
جانب من التقاط الصور للورود

 

مواطنون يحيون ذكرى الإعثار ماريا
مواطنون يحيون ذكرى الإعثار ماريا

 

 


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