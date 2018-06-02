صور.. قائد تحالف دعم الشرعية يتفقد جبهات القتال باليمن

وكالات الأنباء

تفقد قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركى ، أمس الجمعة، الوحدات العسكرية فى منطقة العمليات العسكرية.

وأظهرت الصور الفريق فهد بن تركى فى الميدان، وهو يتفقد مواقع القوات فى منطقة العمليات على الجبهة.

يذكر أن قوات التحالف تحقق تقدماً فى جبهات عدة داخل اليمن.

وقد أكد الوكيل الأول لمحافظة الحديدة وليد القديمى، فى اتصال مع العربية مساء الجمعة، أن قوات الشرعية باتت على مشارف المحافظة، وتتقدم من اتجاهات عدة مع حرصها الشديد خلال التقدم الحفاظ على المدنيين الذين تتخذهم المليشيات الحوثية دروعا بشرية.



تفقد قائد قوات التحالف



جانب من تفقد القائد