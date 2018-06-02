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صور.. الدفاع الأمريكية: تواجدنا فى كوريا الجنوبية غير مطروح خلال قمة ترامب وكيم

السبت، 02 يونيو 2018 04:02 ص
صور.. الدفاع الأمريكية: تواجدنا فى كوريا الجنوبية غير مطروح خلال قمة ترامب وكيم وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
أ ف ب
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس السبت، إن مسألة القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية لن تكون "على الطاولة" خلال القمة اتى تعقد هذا الشهر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وأضاف ماتيس فى مؤتمر حول الأمن فى سنغافورة "هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا فى سنغافورة فى الثانى عشر يونيو ولا ينبغى أن تكون كذلك" فى إشارة منه إلى الموعد المقرر للقمة بين ترامب وكيم.

ويتواجد حاليا نحو 28500 جندى أمريكى فى كوريا الجنوبية.

وزير الدفاع الأمريكى ماتيس
وزير الدفاع الأمريكى ماتيس

كلمة وزير الدفاع الأمريكى
كلمة وزير الدفاع الأمريكى

جانب من كلمة وزير الدفاع الفرنسى
جانب من كلمة وزير الدفاع الفرنسى

وصول وزير الدفاع الأمريكى
وصول وزير الدفاع الأمريكى

جانب من وصول وزير الدفاع الأمريكى
جانب من وصول وزير الدفاع الأمريكى
 

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