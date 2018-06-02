صور.. البرلمان يتزين لاستقبال الرئيس السيسى لأداء اليمين الدستورية

كتب محمد السيد

يستقبل مجلس النواب، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأداء اليمين الدستورية فى جلسة خاصة، ليتسلم مقاليد البلاد فى فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08 % من الأصوات الصحيحة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الخاصة، الذى دعا إليها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حضور كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء حكومته، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ورصد "اليوم السابع"، 20 صورة لمجلس النواب والقاعة العامة بعد الانتهاء من تجميلها، وذلك استعدادا للجلسة الخاصة التى ستشهد مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية.























