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صفحة الرئيس على "فيس بوك" تنشر مقتطفات من خطاب تنصيب السيسى بالبرلمان

السبت، 02 يونيو 2018 10:51 م
صفحة الرئيس على "فيس بوك" تنشر مقتطفات من خطاب تنصيب السيسى بالبرلمان الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقتطفات من خطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأداء اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس النواب.

وعلقت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى،قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب".

وشهد مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم، السبت، جلسة خاصة لأداء القسم الدستوري، ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

مقتطفات من خطاب تنصيب الرئيس
مقتطفات من خطاب تنصيب الرئيس
مقتطفات من خطاب تنصيب الرئيس 2
مقتطفات من خطاب تنصيب الرئيس 2
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صفحة الرئيس السيسى
صفحة الرئيس السيسى
مقطتفات من خطاب الرئيس
مقطتفات من خطاب الرئيس

 

 

 

 

 


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