صحيفة لبنانية: سعد الحريرى يلتقى بوتين فى موسكو قبل حفل افتتاح المونديال

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ذكرت صحيفة (المستقبل) اللبنانية، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، سيجرى لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم السبت - إلى أن هذا اللقاء المرتقب سيجرى قبيل مشاركة "الحريرى" فى حفل افتتاح مونديال روسيا 2018، فى 14 يونيو، حيث سيحل ضيفًا على قائمة كبار المدعوين لحضور هذا الحفل إلى جانب عدد من القادة والزعماء العرب والأجانب، وذكرت الصحيفة أن اللقاء المرتقب يأتى فى إطار المشاورات الدورية التى يعقدها سعد الحريرى مع قادة دول العالم، بغية تعزيز أطر الدعم الدولى للبنان.