صحيفة سعودية: تقدم الجيش اليمنى أصبح يلامس أطراف المدن التى يتحصن فيها الحوثيون

الرياض (أ ش أ)

قالت صحيفة "عكاظ " السعودية إن كافة الجبهات العسكرية باليمن تشهد فى الفترة الأخيرة تقدما مطردا للقوات التابعة للشرعية والمدعومة من قوات التحالف العربى، حتى أصبحنا نشهد يوميا عشرات القتلى من الحوثيين، وأصبح تقدم القوات يلامس أطراف المدن التى تتحصن فيها الميلشيات الحوثية.

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان إصرار وثبات "إن هذا التقدم والنصر على أرض الميدان كان حصاد جهد وتضحيات بذلها قوات الجيش اليمنى والتحالف العربى، فداءً لأرض اليمن أصل العروبة التى حاول البعض إلحاقها بإيران ومحو جذرها العربى لصالح خرافات وخزعبلات عفا عليها الزمن".

وأشارت إلى أنه فى ظل الاقتراب من استرداد مواقع مهمة للحوثى خاصة فى جبهتى الحديدة وصعدة، إلا أن يد الشرعية ومن خلفها قوات التحالف مازالت ممدودة بثبات وقوة لجميع المساعى الرامية لإحلال السلام فى اليمن، لكن دون إخلال بالثوابت التى قامت عليها عاصفة الحزم وإعادة الأمل منذ انطلاقتها، والقائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216.