صحة بنى سويف: تسمم 5 أطفال من أسرة واحدة بعد تناولهم بطاطس مقرمشة

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب 5 أطفال، من أسرة واحدة بتسمم غذائى، عقب تناولهم أكياس بطاطس مقرمشة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف .

وحسب بيان صادر لمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتورة عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن مستشفى ببا المركزى استقبل إياد محمد محمد على 3 سنوات، وشقيقة ادهم 4 سنوات ، وفريدة أشرف محمد على 7 سنوات وأشقائها ياسمين 4 سنوات ، ومحمد ثلاث سنوات ، بحالة إعياء شديد وقىء عقب تناولهم أكياسا من البطاطس المقرمشة ، ويتلقون العلاج داخل القسم الداخلى بالمستشفى .