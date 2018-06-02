شاهد فى دقيقة.. إنجازات الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى

كتب ـ زكى القاضى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمحلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

ويعيد "اليوم السابع"، نشر فيديو عن إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى.

مجال الطرق والكبارى

1- تنفيذ 2000 كم طرق من إجمالى 3200 كم

2- إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات ومشاة ونفق

مجال السكك الحديدية

3- تطوير 31 محطة سكة حديد وصيانة سريعة لـ92 محطة

4- زيادة عدد قطارات المسافة الطويلة لـ186

5- مشروع 212 عربة مكيفة بالقطارات وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة

6- التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة تانية وثالثة

7- تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرا غير قانونى

8- إنشاء 14 كوبرى علوى بالسكة الحديد

9- تجديد 700 كم خط سكة حديد

10- تطوير 1032 مزلقان



مجال مترو الأنفاق

11-تجديد 15 قطارا بالخط الأول

12-توريد 18 قطارا بالخط الأول



مجال النقل البحرى

13- تطوير ميناء الغردقة ليسع 700 ألف راكب بدلا من 250 ألفا

14-الانتهاء من أعمال تطوير ميناءى سفاجا والأدبية

15-جارى الانتهاء من أعمال تطوير ميناء نويبع

16-الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة



مجال الإسكان الاجتماعى

17-إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى

18-جارى تنفيذ 264 وحدة سكنية

19-جارى طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات

20-تطوير 46 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة

21-تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا



مجال الكهرباء والطاقة

22-رصد مبلغ 515 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء

23-إضافة 6000 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء وتوزيع 13 مليون لمبة ليد

24-توقيع اتفاق مع سيمنز لإنشاء 3 محطات كهرباء

25-إنشاء مصنع إنتاج التوربينات لتوليد طاقة الرياح

26-توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات 13 مليار دولار

27-توقيع 8 اتفاقيات بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار

مشروع الضبعة

28-البدء فى إنشاء مشروع الضبعة النووى

29-بناء مدينة الضبعة الجديدة



مدينة العلمين الجديدة

30- إنشاء مدينة العلمين الجديدة

31- استزراع 2000 فدان بالعلمين الجديدة

32- بناء 10 آلاف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

استصلاح واستزراع الأراضى

33-استصلاح 1.5 مليون فدان



مجال مواجهة نقص القمح

34-الانتهاء من 105 شون مطورة

35-بناء 25 صومعة جديدة



الاستزراع السمكى

36-تطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون

37-إنشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدانا ببركة غليون

38-إنشاء 3800 حوض سمكى بالتعاون مع هيئة قناة السويس



العاصمة الإدارية الجديدة

39-البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة



تنمية سيناء

40-إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس

41 تنمية محور قناة السويس

42-إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة

43-إنشاء مدينة الجلالة العالمية

44 - 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب