video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات

السبت، 02 يونيو 2018 07:17 ص
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، انسياب فى الحركة المرورية  بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما شهدت مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" تواجه فوضى الموتوسيكلات وتضبط 925 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 385 مخالفة متنوعة بقطاع 6 أكتوبر

اخبار الحوادث

حوادث

الحركة المرورية

المرور

شوارع القاهرة والجيزة

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة