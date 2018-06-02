سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، انسياب فى الحركة المرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما شهدت مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.