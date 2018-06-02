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السبت، 02 يونيو 2018 12:45 م
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سعر الدولار اليوم السبت 2-6-2018 واستقرار العملة الامريكية

السبت، 02 يونيو 2018 12:04 م
سعر الدولار اليوم السبت 2-6-2018 واستقرار العملة الامريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 2-6-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.

 

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.84 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

  

17.8 جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

  

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

  

17.87 جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.87  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

27.4 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى خلال فترة الرئيس السيسى الأولى

 

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء فترة رئاسية ثانية، وعلى مدار 4 سنوات سابقة، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة وتقليل الاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

 

وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى أكثر من 44 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 27.4 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسئول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر، حيث من المتوقع استمرار الزيادة فى ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبى من الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى سجلت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018، أى 8 أشهر، زيادة بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

 


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