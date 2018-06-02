روسيا والإمارات تدعوان لتحالف دولى واسع لمكافحة الإرهاب

وكالات الأنباء

دعت روسيا والإمارات، أمس الجمعة، إلى تشكيل تحالف دولى واسع لمكافحة الإرهاب، واتفقتا على تعزيز التعاون السياسى والدفاعى والعمل على تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب محادثات ثنائية عقداها فى موسكو، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات جاء فيها: "إن الجانبين مقتنعان بأن الانتشار غير المسبوق للإرهاب والتطرف وكذلك الهياكل والتنظيمات، التى تهدد أمن الدول وسيادتها، يتطلب من المجتمع العالمى كله اتخاذ تدابير حازمة وجماعية بعيدا عن ممارسة المعايير المزدوجة ومبدأ الانتقائية وبالتوافق مع القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت الوثيقة على أن روسيا والإمارات تدعوان إلى "تشكيل تحالف دولى واسع لمكافحة الإرهاب والتطرف يقوم على احترام سيادة الدول، التى عانت مباشرة من العمليات الإرهابية".

وأكدت روسيا والإمارات أن الدول والمؤسسات المختصة يجب أن تلعب دورا رائدا فى التصدى للإرهاب والتطرف ومنع انتشارهما إقليميا ودوليا، وذلك مع الالتزام بمبدأ المساواة السيادية لجميع الدول.