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السبت، 02 يونيو 2018 06:52 ص
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روسيا: نستطيع سحب قوات إيران من سوريا خلال أيام

السبت، 02 يونيو 2018 06:00 ص
روسيا: نستطيع سحب قوات إيران من سوريا خلال أيام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء
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بعد الأنباء عن صفقة إسرائيلية روسية، تتناول الوجود الإيرانى جنوب سوريا، وعلى الرغم من نفى كل من إسرائيل وإيران على السواء الموضوع، فجرت روسيا مفاجأة الجمعة.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

وقال نيبينزيا، فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة فى مقر الأمم المتحدة بمناسبة تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولى لشهر يونيو، ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل بخصوص سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا، "سمعت الأخبار عن ذلك وقرأت التقارير فى الصحافة حول اتفاق بشأن تفريق معين للقوات جنوب غرب سوريا، وحسب علمى فإنه تم التوصل إلى اتفاق "، وأضاف: "لا يمكننى أن أقول ما إذا تم تطبيقه للتو أم لا، لكن، حسب ما فهمته، الأطراف التى عملت به راضية عنه".

وأكد أنه "لو لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم فسيحدث ذلك فى مستقبل قريب"، بحسب ما نقلت وكالات روسية.

يذكر أن مصدر عسكرى مطلع، كان أفاد فى وقت سابق الجمعة، للعربية أن القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبنانى بدأت الانسحاب من مناطق تمركزها فى جنوب سوريا ودرعا، وأضاف المصدر العسكرى المعارض أنه لم يبق سوى جزء بسيط من القوات، ومن المتوقع اكتمال انسحابها خلال الأيام المقبلة.

ويأتى انسحاب إيران تلبية لمطالب إسرائيلية، وتمهيدًا لصفقة روسية قد تفضى بالسماح لقوات الأسد بالسيطرة على الحدود الجنوبية مقابل إبعاد إيران.

من جانبه، دعا رئيس الوفد التفاوضى السورى نصر الحريرى فى مقابلة مع "الحدث" إلى ضرورة توحد السوريين للمطالبة بخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا، معتبرا أنها خطر على كل مكونات الشعب السورى بمن فيهم مؤيدو النظام.  

 


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