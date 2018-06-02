روسيا ترصد خرقين لنظام الهدنة فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن ممثلى روسيا فى لجنة المصالحة سجلوا انتهاكين للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية فى سوريا، بينما سجل ممثلو تركيا خرقًا واحدًا.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "إن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة خرقين فى اللاذقية، وبدوره رصد الجانب التركى خرقًا واحدًا فى درعا".

وأشارت إلى أن مركز المصالحة الروسى لم ينفذ خلال الساعات الـ 24 الماضية عمليات إنسانية، إلا أنه قدم الرعاية الصحية إلى 90 شخصا..مضيفة أنه لم يتم توقيع اتفاقيات وقف إطلاق نار أخرى خلال الساعات ال24 الماضية.

فيما يبقى عدد المراكز السكنية المنضمة لنظام وقف العمليات القتالية كما هو دون تغيير ليبلغ ألفين و513 مركزًا، كما أن عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط وقف العمليات القتالية لم يتغير ولا يزال 234 جماعة.