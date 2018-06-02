رئيس وزراء الهند يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكى فى سنغافورة

رويترز

اجتمع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس على هامش حوار شانجريلا السنوى فى سنغافورة.

وكان مودى رسم فى اليوم السابق رؤيته الاقليمية أمام المؤتمر داعيا لحرية الملاحة الجوية والبحرية لجميع الدول الاسيوية والمساواة بينها متفاديا الإشارة للصين ومطالبها بالسيادة الكاملة تقريبا على بحر الصين الجنوبى.

وزار مودى ثلاث دول فى جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضى فى إطار سياسة تركز على الشرق وتنطوى على تعزيز العلاقات فى المنطقة وسط مخاوف بشأن النفوذ البحرى المتنامى للصين خاصة فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.