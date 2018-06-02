رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسى..ويؤكد: يقود مصر للتنمية والإصلاح

وائل ربيعى

قدم الدكتور محمد الخشت وأسرة جامعة القاهرة بتقديم التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، صباح اليوم السبت بمجلس النواب، لولاية رئاسية ثانية والتى تأتى تتويجا لاختيارالشعب وثقته فى قيادة الرئيس الحكيمة على مدى اﻷربع سنوات الماضية.

وأكد "الخشت "أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، بمثابة اليوم التاريخي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يقود البلاد لبر الأمان والتصدي للإرهاب، وتحقيق الإصلاحات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.

وقالت ادارة جامعة القاهرة في بيان لها ، إن السنوات الـ 4 الماضية، خلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع من خلالها عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول، وعودة مصر لدورها العربي والإفريقي، مؤكدا أن الولاية الثانية للرئيس السيسي ستكون استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة، وتحقيق ما هو أفضل للدولة المصرية تحت قيادة تعمل من أجل حلم وطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة جامعة القاهرة وكافة قياداتها، العلم على تحقيق عمليات التطوير التعليمية والبحثية، وتحقيق مفاهيم الانتماء لدى طلابها، والوصول لأفضل الدرجات التعليمية والبحثية في التصنيفيات الدولية.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التي تم إطلاقها في الفترات الماضية، وتحقيق الأمن والأمان.

وتؤكد جامعة القاهرة على المساهمة فى خطط التنمية والاضطلاع بدورها ومهامها فى استراتيجة 2030 ؛ وتسخير كافة إمكانيات الجامعة وخبراتها لتنفيذ برنامج الاصلاح، والمساهمة فى التحالفات القومية للبحث العلمى، وكذلك تنفيذ كافة المشروعات التنموية العملاقة التى بدأتها مثل تطوير مستشفيات القصر العيني،وتطوير معهد الاورام، والمكتبة التراثية، وجامعة القاهرة الدولية. كما تؤكد عزمها على تطوير العملية التعليمية وفق احدث المعايير الدولية، وسوف تقوم بمشروع كبير من اجل تطوير العقل المصري؛ حتى يمكن توفير العقول اللازمة من اجل السير قدما في عملية التنمية الشاملة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.