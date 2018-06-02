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رئيس المفوضية الأوروبية يدعو إلى احترام الحكومة الإيطالية الجديدة

السبت، 02 يونيو 2018 11:29 ص
رئيس المفوضية الأوروبية يدعو إلى احترام الحكومة الإيطالية الجديدة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
(أ ف ب)
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دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى مقابلة نشرتها صحف ألمانية، اليوم السبت، إلى "احترام إيطاليا" وحكومة التحالف بين الشعبويين واليمين القومى فيها، مطالبا بعدم "القاء المواعظ" على روما.

وقال يونكر لصحف مجموعة "فونكى ميديينجروب" غداة أداء الحكومة التى شكلها حزب الرابطة اليمينى القومى وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، "علينا أن نظهر احتراما حيال ايطاليا".

وهذا التحالف غير المسبوق يقوده جوزيبى كونتى رجل القانون الحديث العهد فى السياسة الذى يفترض أن يطبق برنامجا أمنيا وضد التقشف اتفق عليه الحزبان قبل اسبوعين تقريبا.

وردا على سؤال عن دين ايطاليا الهائل، قال يونكر "أنه لا يؤيد إطلاقا القاء المواعظ على روما. هذا ما حدث بافراط حيال اليونان خصوصا من قبل الدول الناطقة بالالمانية"، مثل المانيا خلال أزمة دين اثينا.

ودعا الى عدم ارتكاب الأخطاء نفسها مع اثينا خصوصا عندما وصل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليسارى الراديكالي، الى السلطة مطلع 2015.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية ان "كرامة الشعب اليونانى اهينت وهذا يجب الا يتكرر مع إيطاليا الآن". واضاف "ادعو الى التحرك بطريقة هادئة. لا اريد على الإطلاق التدخل فى السياسة الداخلية الايطالية".

واكد يونكر ايضا "انظر بتقدير كبير ال الرئيس (الايطالى سيرجيو) ماتاريلا. لكن فى اجواء هذه الازمة لم اتحدث اليه واشعر بالارتياح لاننى لم اتدخل مع ان الإغراء كان كبيرا".

ورأى ان "الايطاليين يعرفون بدقة ما هو جيد لبلدهم وسيتدبرون امرهم".

 

 

 


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