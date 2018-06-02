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رئيس العليا للحج: المشاط تطمئن على المعتمرين وتتابع لجان الوزارة بالسعودية

السبت، 02 يونيو 2018 02:35 م
رئيس العليا للحج: المشاط تطمئن على المعتمرين وتتابع لجان الوزارة بالسعودية معتمرين مصريين - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قال مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، المتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موسم العمرة واستكمال الإجراءات التنفيذية لموسم الحج المقبل، إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أجرت اتصالا هاتفيا للاطمئنان على المعتمرين، مشددة على ضرورة تقديم كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

 

وأضاف "رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة" فى اتصال هاتفى من السعودية لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة السياحة أكدت على ضرورة تذليل أى مشاكل قد تواجه المعتمرين والعمل على حلها فورا، والتأكد من تنفيذ البرنامج المتعاقدين عليه مع الشركات، للتأكد من أنها حصة رمضان وليس من بينها حصة شعبان، وأشادت "المشاط" بالدور الرقابى للجان الوزارة المتواجدة بالسعودية وإحكام الرقابة والمتابعة لرصد المخالفين للضوابط رحلات العمرة لإنجاح الموسم.

 

كان مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، توجه الأربعاء الماضى، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للوقوف على ترتيبات موسم الحج القادم، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودى وبما يكفل نجاح الموسم وضمان أمن وسلامة الحجاج المصريين مع الحفاظ على مصلحة الشركات السياحية المصرية.

 

ومن المقرر أن يعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع رئيس مؤسسة الطوافة الأهلية للحجاج الدول العربية، وكذلك  مسئولى وزارة الحج لشئون العمرة والحج، للوقوف على آخر الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفترة توثيق عقود سكن الحجاج، بحضور المستشار القانونى لوزيرة السياحة وعدد من أعضاء اللجنة.

 


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