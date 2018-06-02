رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كتب : مصطفى عبد التواب

هنأ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء ولايته الرئاسية الثانية.

وأكد صالح الشيخ على أهمية الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ومواجهة التحديات المحدقة بالبلاد داخليا وخارجيا واستمرار تطهير أراضى الوطن من بؤر الارهاب الغاشم.

وجدد رئيس الجهاز العهد بالمضى قدما وبخطى ثابتة في طريق الإصلاح الإدارى وصولا إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويستجيب لمتطلبات المواطنين ويشارك بفاعلية فى عملية التنمية بما يحقق محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأعرب صالح الشيخ عن تمنياته للرئيس السيسى بدوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وأمال شعب مصر العظيم وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة