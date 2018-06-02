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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. حجز وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. حجز وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة: علاج 2 مليون مريض بفيروس سى حتى الآن ونسعى للتخلص من المرض 2020

 

إعفاء مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية من منصبه لتغيب الأطباء

 

وزارة التموين:

ماذا قدم وزير التموين فى ملف توفير سلع رمضان للمواطنين × 8 معلومات

 

"التموين": بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يونيو اليوم

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تشارك فى المؤتمر الدولى لعدالة الأحداث فى باريس

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تخصص رقما جديدا لتلقى شكاوى الثانوية العامة على "واتس آب"

 

دقت ساعة الامتحان.. انطلاق قطار الثانوية العامة بعد غدٍ الأحد.. 656 ألف طالب يؤدون امتحانى العربى والدين.. رئيس الامتحانات: مهمتنا توفير الهدوء للممتحنين ومكافحة الغش.. ويؤكد: الداخلية تؤمن المدارس من الخارج

 

وزارة الإسكان:

​ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

 

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: الغش يهدم الدول والمجتمعات.. وليس للغاش من صومه إلا الجوع والعطش

 

وزير الأوقاف بملتقى الفكر الإسلامى: خدمة الوطن من أهم مقاصد الدين

 

وزارة النقل:

"النقل": ديون السكة الحديد وصلت لـ53 مليار جنيه بسبب تراكم الديون والعجز السنوى.. عمرو شعت: خسائر 2017 \ 2018 بلغت 7 مليارات تشمل 2.5 مليار خسارة مباشرة والباقى قروض وفوائدها.. نحتاج 45مليار عاجلة لإنقاذ المرفق

 

وزارة الزراعة:

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

 

الزراعة: 13 مليون جنيه حصيلة بيع 22 قطعة أرض بالمزاد العلنى بـ5 محافظات

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات

 

عثمان الخشت: البدء فى إنشاء مركز قياس وتقويم لقياس قدرات ومهارات الطلاب

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات والربط الإلكترونى

 

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره السعودى تنفيذ الربط الإلكترونى بين البلدين

 


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