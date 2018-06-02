أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مسؤول عراقى أن تنظيم داعش الإرهابى قتل 12 شخص من أسرة واحدة بينهم نساء واطفال فى هجوم على منزلهم بمحافظة صلاح الدين.