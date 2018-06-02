الرئيسية أخبار عربية داعش يقتل 12 شخصا من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال بمحافظة صلاح الدين السبت، 02 يونيو 2018 03:15 م مسلحى داعش بالعراق كتب أيمن رمضان إضافة تعليق أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مسؤول عراقى أن تنظيم داعش الإرهابى قتل 12 شخص من أسرة واحدة بينهم نساء واطفال فى هجوم على منزلهم بمحافظة صلاح الدين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. انتشال 38 جثة من تحت أنقاض المحلة القديمة بالموصل ممن قتلوا على يد داعش الاستخبارات العراقية تطالب بدعم دولى كبير لتطهير نينوى من مخلفات داعش صلاح الدين داعش ارهاب العراق حرب العراق فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله "اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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