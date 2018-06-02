حكومة إقليم كتالونيا الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

مدريد (أ ش أ)

أدت الحكومة الكتالونية الجديدة اليوم السبت، اليمين الدستورية لينتهى بذلك حكم إسبانيا المباشر للإقليم، والذى فرض عقب المحاولة الفاشلة لاستقلال الإقليم عن السيادة الإسبانية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن زعيم الحزب الاشتراكى الإسبانى بيدرو سانشيز أدى اليمين كرئيس جديد للحكومة الإسبانية فى وقت سابق من اليوم، وذلك بعد الإطاحة بماريانو راخوى الذى ينتمى إلى تيار يمين الوسط من المنصب فى تصويت على حجب الثقة فى البرلمان الإسبانى أجرى أمس.

تجدر الإشارة إلى أن راخوى خسر التصويت على خلفية إدانات بالفساد لأعضاء سابقين فى حزبه "الحزب الشعبى" المحافظ.