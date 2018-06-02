حجز سائق ميكروباص متهم باختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمر عبد الرحمن أمين، مدير نيابة مصر الجديدة، بحجز سائق ميكروباص، 24 ساعة، فى اتهامه باختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها "ف ج " فتاة 21 سنة، والتى اتهمت سائق ميكروباص باختطافها ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

وقالت المجنى عليها فى التحقيقات، إنها استقلت سيارة أجرة من أمام مستشفى الجوى بشارع التسعين فى التجمع الخامس، وبعد نزول الركاب من السيارة، وأثناء سير الميكروباص فى طريقه إلى مصر الجديدة، غير المتهم طريقه، وتوقف بالسيارة بأحد الشوارع النائية، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وعند محاولتها مقاومته تعدى عليها بالضرب، وظلت تستغيث بالمارة حتى سمعها سائق سيارة وتوقف لإغاثتها، وألقى القبض على المتهم واصطحبه إلى أقرب نقطة شرطة بشارع الثورة بمنطقة مصر الجديدة.