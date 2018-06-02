حبس 3 متهمين قتلوا شابا لسرقة توك توك بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قررت نيابة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حبس 3 متهمين، بخطف وقتل سائق توك توك، وسرقة مركبته الجديدة، وهاتفه المحمول، وإلقائه جثة هامدة على جانب بحر البشوات، بمركز إطسا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث.

كان أحمد السيد، وكيل نيابة مركز إطسا، باشر التحقيق مع المتهمين ، بسكرتارية تحقيق، خالد مصطفى، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، بهدف سرقة مركبة التوك توك الجديدة، موديل 2018، المملوكة للمجني عليه.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بالعثور على جثة المواطن "حسين علي محمد" (18 سنة-طالب)، ومقيم بدفنو بالمركز، مرتديا ملايسه كاملة، وحافي القدمين، ملقاة على حافة بحر البشوات بمدخل عزبة عاشور بقرية الغرق، وإصابتها برش خرطوش بالجانب الأيمن من الرقبة والصدر، واليد اليسرى، وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به، رقم 3706 وهاتفه المحمول، ولم يتهم أهله أحدا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 3554 لسنة 2018 إداري مركز شرطة إطسا، وأمر مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة إطسا، وفرع الأمن العام بالفيوم، وتبين أن وراء الحادث كل من "علاء.م.ن" (21 سنة-عامل)، ومقيم بندر إطسا، و"جمعة.ش.ع" (24 سنة-سائق توك توك)، ومقيم ببندر إطسا، و"ضياء.أ.ح" (22 سنة-عاطل)، ومقيم بقرية عتامنة الجعافرة بمركز إطسا.

وأثبتت التحريات أن المتهمين الثلاثة، اتفقوا فيما بينهم، وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وسرقته باستدراجه إلى مكان الواقعة، وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح كان بحوزة المتهم الأول، وسرقته.

ضبطت مباحث مركز إطسا، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالمديرية، المتهمان الأول والثاني بأحد الأكمنة، بالقرب من منطقة سكنهما، وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش، وضبطت المتهم الثالث أثناء تردده على مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية.، وأرشدوا عن المسروقات، وتم ضبطها، وأحيلوا إلى النيابة التي أصدرها قرارها المتقدم.