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فى أسرع حكم قضائى..

حبس "مستريح مصر الجديدة" 3 سنوات مع الشغل بتهمة بيع سيارة لأكثر من شخص

السبت، 02 يونيو 2018 12:09 م
حبس "مستريح مصر الجديدة" 3 سنوات مع الشغل بتهمة بيع سيارة لأكثر من شخص محكمة - أرشيفية
كتب حازم عادل
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قضت محكمة مصر الجديدة، بحبس "شريف. ن" الشهير بـ"مستريح مصر الجديدة"، 3 سنوات مع الشغل، فى أول حكم قضائى ضده لاتهامه ببيع سيارة BMW 700  لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، ويعد هذا الحكم من الأحكام السريعة، حيث تم تحرير المحضر فى 28 مايو الماضى، وصدر الحكم فى نفس الأسبوع.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على مستريح جديد بحى مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى قسم مصر الجديدة، بلاغات تفيد بأن "شريف. ن" صاحب معرضى سيارات بمنطقة مصر الجديدة والنزهة، حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لتوظيفها فى السيارات، متهمين إياه بالنصب عليهم من خلال توظيف أموال حصل عليها المتهم بحجة توظيفها بمعارض السيارات التى يمتكلها.
 
وتلقى قسمى النزهة ومصر الجديدة، بلاغات عديدة عقب القبض على المتهم من الضحايا وصلت إلى 20 بلاغاً ضد المتهم "شريف. ن"، صاحب معرضى سيارات بمنطقة مصر الجديدة، والنزهة، ومن المقرر أن تستدعى النيابة الموطنين المتقدمين بالبلاغات، لسماع أقوالهم فى الوقائع المعروضة، وكذلك التحقيق مع المتهم فى البلاغات المقدمة ضده.

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