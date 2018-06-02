حبس مدير عام التضامن بفاقوس فى الشرقية لاختلاسه 920 ألف جنيه من المعاشات

الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببندر فاقوس فى الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والتربح من جهة عمله.

ألقى القبض على مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببندر فاقوس بتهمة الاختلاس، حيث كشفت التحقيقات اختلاسه مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 920 ألف جنيه من أموال المعاشات، عن طريق اختلاس مبالغ مالية من إجمالى 600 بطاقة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى، ورد المتهم المبلغ بعد اختلاسه.

وبإحالته للنيابة العامة قررت بمعرفة المستشار أحمد عبد العليم، رئيس نيابة فاقوس الكلية، حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والاختلاس.