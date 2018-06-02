حبس مدير عام التضامن بفاقوس فى الشرقية لاختلاسه 920 ألف جنيه من المعاشات

قرر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببندر فاقوس فى الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والتربح من جهة عمله.
ألقى القبض على مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببندر فاقوس بتهمة الاختلاس، حيث كشفت التحقيقات اختلاسه مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 920 ألف جنيه من أموال المعاشات، عن طريق اختلاس مبالغ مالية من إجمالى 600 بطاقة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى، ورد المتهم المبلغ بعد اختلاسه.
وبإحالته للنيابة العامة قررت بمعرفة المستشار أحمد عبد العليم، رئيس نيابة فاقوس الكلية، حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والاختلاس.
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مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص خونة الامانة
انا قولت ان بلاء مصر في بعض موظفين و عمال الحكومة عدماء الضمير و الاخلاق و الدين
يجب علي الاجهزة المعنية تشريع بمضاعفة العقوبات علي هؤلاء اللصوص عدماء الضمير و الاخلاق من موظفين و عمال الحكومة حتي يكونون عبرة لاي كلب ضال من تسول له نفسه لخيانة امانة العمل . لان الفساد ليس اختلاس و رشوة فقط الفساد له اوجه كثيرة يا سادة .. يجب اعادة قانون الفصل من العمل فورا في حالة اثبات اي نوع من الفساد في العمل الوظيفي اذا كنتم تريدون تقدم مصر ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
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بواسطة:
عمدة المقطم
رحمتك يا رب
الله يكون فى عون الأجهزة الرقابية ، يبدو أن الحمل كبير جدا عليها لان معظم الموظفين العموميين كرشهم واسع قوى والدليل كل يوم بيتنشر خبر القبض على موظف او مسؤول ، والله الحرام لاينفع ولا يدوم