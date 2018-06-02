حبس متهم فقأ عين طالب بسبب إسطوانة غاز بالمرج خلال مشاجرة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس " زكريا .م" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بفقأ عين طالب خلال مشاجرة بينهما.

تعود الواقعة حينما تلقى قسم المرج بلاغا من "هشام.ع.م" 24 سنة، طالب، يفيد بتعدى " زكريا.م.ز" عليه بالمشاجرة معه أثناء قيامه بعمله في شارع عبد الله رفاعي بحى المرج، وأسفر ذلك عن فقأ إحدى عينيه.

وأفاد البلاغ أنه خلال قيام المصاب ببيع إسطوانات الغاز، مع ابن عمه على سكان المنطقة، طلب منه المتهم تغيير "إسطوانة"، وحدث مشادة كلامية بينهما بسبب سعر إسطوانة الغاز تطورت لتشابك بالأيدي، ما أدى إلى إصابته بـ"فقأ" إحدى عينيه، تم تحرير محضر رقم 18265 وإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق.