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حبس قاتل زوجته 4 أيام بسبب خلافات مالية بالأسمرات

السبت، 02 يونيو 2018 01:29 م
حبس قاتل زوجته 4 أيام بسبب خلافات مالية بالأسمرات حبس-أرشيفية
كتب ـ أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته، طعنا باستخدام مقص، بسبب خلافات مالية فى منطقة الأسمرات.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الضحية لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها عن إصابتها بجرح طعنى فى الرقبة وآخر أعلى الظهر، مما أسفر عن وفاتها، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعات والد المتهم وأشقائه للتحقيق معه في الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأسمرات بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سائق بقتل زوجته وهروبه بعد ارتكاب الواقعة، وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات تبين وقوع مشادة كلامية بين المتهم وزوجته أثناء تناول وجبة السحور، بسبب طلبها بعض النقود، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الزوج بالتعدي عليها بالضرب والطعن بواسطة آلة حادة وفر هاربًا، حرر محضر رسمي بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وامرت بما تقدم 


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