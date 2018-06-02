حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بالنصب على 5 سيدات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقاتت، لاتهامها بالنصب على 5 سيدات فى مبالغ مالية قدرت بمليون جنيه تقريبا .

كان تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء عصام العزب مدير المباحث يفيد تمكن مباحث الأموال العامة من ضبط ربة منزل تدعى "ن. ا" لاتهامها من 5 سيدات بالنصب عليهن فى مبالغ مالية قدرت بمليون جنيه تقريبا، بعد قيامها معهن بالاتفاق على جمعية مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات .