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جماعة حقوقية: مئات المدنيين فى أفغانستان قتلوا وأصيبوا خلال شهر مايو الماضى

السبت، 02 يونيو 2018 04:22 م
جماعة حقوقية: مئات المدنيين فى أفغانستان قتلوا وأصيبوا خلال شهر مايو الماضى القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
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قالت مجموعة الدفاع وحماية المدنيين فى أفغانستان، اليوم السبت، إن أكثر من 500 مدنى قتلوا أو أصيبوا فى 23 إقليم أفغانى خلال شهر مايو الماضى، متهمة حركة طالبان والقوات الأمنية المحلية بالتقصير فى منع سقوط الضحايا فى صفوف المدنيين، وأضافت المجموعة فى بيان لها (نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية) أنه فى خلال هذه الفترة، وقع أكثر من 60 حادثة عنف أودت بحياة 183 شخص، بينهم نساء وأطفال، كما اُصيب 337 آخرون.

وأوضح البيان أن اقليم نانجرهار بشرق البلاد حصل على النصيب الأكبر من حيث عدد الضحايا بواقع 46 قتيلا و136 جريحا، تبعته أقاليم قندهار ثم خوست، فيما ركزت الاعتداءات الإرهابية على مراكز المدن الكبيرة خلال شهر مايو، ودعت المجموعة أطراف النزاع فى أفغانستان للعناية بأرواح المدنيين وإعلان وقف إطلاق النار فى الأماكن المأهولة بالمدنيين.

 


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