جماعات حقوقية تُكَذب البنتاجون بشأن الضحايا المدنيين للعمليات الأمريكية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن جماعات حقوقية كذبت البنتاجون بشأن عدد المدنيين ضحايا العمليات الأمريكية فى مناطق الصراع المختلفة العام الماضى، حيث أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، الكونجرس بأنهم حوالى 500 مدنى.

وأوضحت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن منظمات حقوقية أشارت إلى أن الضحايا المدنيين كان أعلى كثيرًا، وقالت جماعة مراقبة تدعى "Airwars"، أن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا فى العراق وسوريا وحدهم عام 2017 برصاص قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، يتراوح بين 3923 و6102 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة أكثر من 200% عن العام السابق له.

كما أن الوفيات التى سجلها البنتاجون وقعت فى إطار جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية ضد تنظيم "داعش" المسلح وجماعات طالبان والقاعدة فى العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، من خلال العمليات القتالية البرية والغارات الجوية.