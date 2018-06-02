"جلوبال تليكوم" تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة جلوبال تليكوم القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 175.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 862.2 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 153.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 123.4 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 88.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 25.8 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 88.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 256.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 55.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 17.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 32.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 158.5 مليون جنيه، تلتها " المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 23.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 50.7 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 19.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 82.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول 18.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 17.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 95.2 مليون جنيه.