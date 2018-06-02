جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الدور الثانى للتعليم المدمج

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أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج "المفتوح" نتائج امتحانات الدور البينى والدور الثانى مايو 2018 والتى عقدت في الفترة من 5 إلى 13مايو الجارى، بعد اعتماد مجلس الشئون الأكاديمية لنسب النجاح وتطبيق قواعد الرأفة وتكليف القائمين على شئون المركز بإتاحة النتائج عبر الموقع الالكترونى للمركز على شبكة الانترنت.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان له صادر اليوم السبت - أن الجامعة مستمرة في سعيها جاهدة نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج، وبهدف التحول بالتعليم المستمر من النمط التقليدي إلى نمط التعليم المدمج الذى تبنته الجامعة مؤخرا، لافتا إلى أن التعليم المدمج يعد الرافد المثالى الذى يواكب النظم العالمية فى التعليم ويسهم في تطوير مهارات الدارسين من جهة ويلبي حاجات سوق العمل من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن إدارة المركز تعلن النتائج اليوم لما يقرب من 20 ألف دارس أدوا الامتحانات بالبينى والدور الثانى بالبرامج التابعة لكليات التجارة، والزراعة، والآداب، والحقوق، والإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، والنتائج متاحة للدارسين عن طريق التليفون المحمول على رقم 2324، أو التليفون الأرضي على رقم 09000122 ، أو من خلال رسائل الهاتف المحمول التي يرسلها المركز للدارسين المشتركين بتلك الخدمةمن خلال رسائل sms ، بالإضافة الى إعلانها رسميا على الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الانترنت.

وتقرر الاستمرار في فتح باب تسجيل المقررات الدراسية حتى يوم الخميس الموافق ٧ يونيو الجاري، وذلك أمام الطلاب الذين اعلنت نتائجهم لإعادة تسجيل مواد الرسوب وكذلك الدارسين المحتمل تخرجهم خلال الفصل القادم.

وجارى الإعداد والتجهيز لامتحانات دور يوليو 2018 للدارسين بنظامي التعليم المفتوح والتعليم المدمج، والتى من المقرر انعقادها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية ولدى وكلاء المركز بالدول العربية.