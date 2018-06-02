تكثيف أمنى بميدان التحرير استعدادا لوصول الرئيس السيسي لمقر البرلمان

كتب هشام عبد الجليل

شهد ميدان التحرير، تكثيفا أمنيا، تزامنا مع توافد نواب البرلمان على مقر مجلس النواب، استعدادا لعقد الجلسة الخاصة التى دعا لها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى القسم الدستورى، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية.

يشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018.

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".