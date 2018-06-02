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تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى مطار بروكسل

السبت، 02 يونيو 2018 05:15 م
تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى مطار بروكسل الشرطة البلجيكية - أرشيفية
أ ف ب
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فكّك خبراء المتفجرات فى بلجيكا قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء تنفيذ أعمال بناء فى مطار بروكسل، حسب ما قال مسئولون، السبت، وعثر على القنبلة أثناء أعمال الحفر فى منطقة تقع "على مسافة آمنة" من مبانى صالات السفر والوصول، حسب ما أفاد المطار فى بيان، مشيرا إلى أن الأمر لم يشكل أى خطر على المسافرين أو يعطل رحلات السفر.

وتابع المطار، أنه تم ايقاف عمليات البناء وتحديد مسافة آمنة تبلغ 100 متر حول منطقة العثور على القنبلة، واستدعت السلطات خبراء المتفجرات العسكريين لتفكيك القنبلة التى عثر عليها ليل الجمعة السبت.

وأوضح المطار، أن الفريق العسكرى "تمكن من إبطال القنبلة دون الحاجة لتفجيرها، مطار بروكسل يوجه شكره لفريق تفكيك القنابل العسكرى وكل فرق الخدمات والشركاء المنخرطين فى الأمر لحسن تعاونهم"، وسقطت ملايين القذائف والقنابل والذخيرة فى بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ويتم استدعاء الخبراء العسكريين باستمرار للتعامل مع هذه القنابل.

 


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