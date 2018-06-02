تفاصيل جلسة حلف السيسى اليمين أمام البرلمان اليوم × 10 معلومات

كتب محمد مجدى السيسى

يستعرض "اليوم السابع" 10 معلومات هامة عن جلسة البرلمان الخاصة التى سيحلف خلالها الرئيس السيسى اليمين الدستورية اليوم السبت.

وجاءت المعلومات على النحو التالى:

1. القسم الرئاسى للرئيس السيسى اليوم هو الأول أمام أعضاء البرلمان بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمامه.

2. المادة 44 من الدستور، تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

3. الجلسة الخاصة اليوم ستشهد حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و عدد كبير من وزراء حكومته، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

4.تجهيزات غير مسبوقة لاستقبال الرئيس، منها أعلام المصرية على أعمدة إنارة شارع قصر العينى الذى يقع فيه مقر مجلس النواب، بالإضافة إلى وضع الأعلام بطول كل من مبنى مجلس الوزراء والمبانى التابعة للبرلمان، ووزارة شئون مجلس النواب، وإحدى المبانى المواجهة للمجلسين، لتزين هذه المبانى.

5. إعادة ترميم بوابة البرلمان وطلائها باللونين الأبيض والأحمر، وصولًا إلى وضع السجادة الحمراء أمام الأبواب الرئاسية للقاعة العامة لمجلس النواب، والتى ستشهد أداء اليمين الدستورية، وامتلأ "البهو الفرعونى" للبرلمان بالمقاعد الإضافية لاستيعاب النواب.

6. يستقبل الدكتور على عبد العال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان والأمين العام للبرلمان، المستشار أحمد سعد الدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله إلى مقر البرلمان.

7. يصطف الجميع خلال عزف الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى، ويتم إطلاق 21 طلقة تحية لقدوم الرئيس إلى مقر مجلس النواب.

8. تبدأ مراسم الجلسة التاريخية، بكلمة للدكتور عبد العال يرحب فيها بالرئيس السيسى، ويستعرض خلالها الإنجازات التى تمت فى ولاية الرئيس الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.

9. يدعو رئيس البرلمان، الرئيس السيسى لأداء القسم، ثم بعد ذلك يدعوه ليلقى خطابه للأمة، والذى سيوضح فيها رئيس الجمهورية ملامح العمل خلال المرحلة القادمة.

10. يحيل البرلمان خطاب الرئيس للجان النوعية، لبحثه ودراسته، ووضع تشريعات فى ضوئه إن لزم الأمر، وفقاً لما صرح به وكيل البرلمان.